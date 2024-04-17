بايرن ميونيخ يحسم التأهل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال

تأهل فريق بايرن ميونيخ بشكل رسمي إلى نصف نهائي رابطة الأبطال بعد الفوز أمام ارسنال بهدف نظيف سهرة اليوم الأربعاء.

و سجل هدف المباراة المتألق جوشوا كيميش في الدقيقة 63 من عمر المباراة التي جرت اليانز ارينا.

و حسم “البافاري” إلى نصف النهائي بعد الفوز في مباراة اليوم، و تحقيق التعادل أمام ارسنال في لقاء الذهاب بهدفين مقابل هدفين.

وعرف المتألق كيميش ورفقائه كيفية تسيير المباراة بشكل جيد، ورد الاعتبار لأنفسهم أوروبيا، خاصة وأنهم محليا يعانون في صمت حيث فشلوا في الفوز باللقب لصالح بايرن ليفركوزن.