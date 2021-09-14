بايرن ميونيخ يذل برشلونة بهزيمة ثقيلة

حقق فريق بايرن ميونخ الألماني، فوزا كبيرا على مضيفه برشلونة الإسبانى، بثلاثة أهداف دون مقابل، في المواجهة التي جمعت بينهما مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “كامب نو”، ضمن منافسات الجولة الأولى من المجموعة الخامسة بمسابقة دوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2021 / 2022.

وأحرز توماس مولر هدف التقدم لصالح بايرن ميونخ في الدقيقة 34 من زمن المباراة.

وأضاف النجم البولندى روبرت ليفاندوفسكى الهدف الثانى للعملاق البافارى في الدقيقة 56، ثم اختتم مهاجم البايرن ثلاثية بايرن ميونخ في الدقيقة 85 من زمن اللقاء.

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