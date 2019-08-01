بايرن ميونيخ يسدي خدمة كبيرة لمحرز ويخلصه من شبح الإحتياط!

دخل فريق بايرن ميونيخ الألماني في مفاوضات متقدمة مع اللاعب البرازيلي ليروي ساني من أجل إستقدامه خلال فترة الإنتقالات الصيفية الحالية.

وأوضحت صحيفة بيلد الألمانية في عددها الصادر صبيحة اليوم الخميس أن الفريق البافاري يسعى للظفر بخدمات مهاجم السيتي.

وينافس اللاعب البرازيلي ليروي ساني الجزائري رياض محرز على مكانة أساسية في فريق مانشستر سيتي، وهو ما تسبب في بقاء نجم المنتخب الجزائري في كرسي الإحتياط في أغلب مباريات الموسم الماضي.

وفي حال إنتقال ساني إلى فريق بايرن ميونيخ الألماني، فإنها ستكون فرصة مناسبة للدولي الجزائري من أجل قيادة هجوم السيتي في الموسم المقبل.