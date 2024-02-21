بايرن ميونيخ يعلن رحيل المدرب توخيل نهاية الموسم

أعلنت إدارة نادي بايرن ميونيخ الألماني، اليوم الأربعاء، عن رحيل مدرب الفريق الأول توماس توخيل، مع نهاية الموسم الكروي الجاري.

وحسب بيان إدارة النادي البافاري، عبر موقعها الرسمي، فقد تقرر فك الإرتباط الذي يربط النادي بالمدرب توخيل بعد مناقشات بين الطرفين.

للإشارة، سجل بايرن ميونيخ نتائج سلبية هذا الموسم، جعلته متخلفا عن متصدر البوندسليغا هذا الموسم بايرن ليفركوزن بفارق 8 نقاط.

كما خسر البافاري أمام لازيو في مواجهة ذهاب الدور 16 من رابطة الأبطال بهدف لصفر.