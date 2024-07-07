بايرن ميونيخ يعلن ضم مايكل أوليز لمدة 5 سنوات

أعلن ناي بايرن ميونيخ تعاقد مع الجناح الفرانكو جزائري مايكل أوليز بصفقة إنتقال تبلغ حوالي 55 مليون يورو.

كما كشفت إدارة نادي بايرن ميونيخ عن مدة العقد التي ستصل إلى غاية جوان 2029 اقدما من نادي كريستال بالاس.

وقال كريستوف فرويند المدير الرياضي لنادي بايرن ميونيخ متحدثا عن ضم مايكل أوليز، اليوم الأحد، “مايكل سريع مهاري و خطير أمام المرمى، و يتميز بمرونة هجومية كبيرة، إحصائياته في تسجيل الأهداف وصنعها ممتازة بالفعل”.

كما أضاف “رغم أن عمره 252 عاما فقط، إلا أنه وصل بالفعل إلى مراحل متقدمة جدا، بالإضافة إلى أنه طموح ولديه إمكانيات كبيرة للتطور”.

وختم فريوند “من أجل لاعبين مثل مايكل أوليسي يأتي المشجعون إلى الملعب، نحن نريد تحفيزات جديدة في فريقنا، طاقة جديدة، و أفكار جديدة وهذا ما يمثله لاعبون مثل أوليسي”.

يذكر، أن اللاعب يملك ثلاث جنسيات جزائرية و فرنسية ونيجيرية و يملك إمكانية حمل قميص المنتخب الوطني مستقبلا.

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