بايرن ميونيخ يفوز بالرباعية وريال مدريد يحقق فوزا صعبا

تمكن فريق بايرن ميونيخ من الفوز برباعية كاملة مقابل ثلاثة أمام ضيفه مانشستر يونايتد، في القمة التي جرت بملعب “أرينا” بميونيخ.

كما حقق ريال مدريد فوزا صعبا امام أونيون برلين بهدف مقابل صفر، في حين قصف ارسنال النادي الهولندي إيندوفن برباعية كاملة مقابل صفر.

إلى جانب ذلك حقق غلطة سراي تعادلا مثيرا بهدفين مقابل هدفين أمام ضيفه كوبنغهاغن.

وحقق إنتر ميلان تعادلا امام ريال سوسيداد الاسباني ، في حين حقق غريمه نابولي فوزا خارج الديار بثنائية مقابل واحد أمام مستضيفه سبورتينغ لشبونة.

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