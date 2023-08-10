بايرن ميونيخ يقدم عرضا ضخما لضم المهاجم هاري كين

كشفت تقارير إعلامية أوروبية، اليوم الخميس، عن تقديم إدارة نادي بايرن ميونيخ عرضا ضخما لنظيرتها بنادي توتنهام بشأن إستقدام المهاجم هاري كين.

وحسب نقله الصحفي “دافيد أونيستين”، عبر منصة x، عن موقع “ذاأتلتيك” البريطاني، فإن البايرن قدم عرضا قدره 100 مليون أورو لنادي توتنهام الإنجليزي لضم مهاجمه الدولي الإنجليزي هاري كين لمدة 5 سنوات.

وأوضح المصدر، أن إدارة النادي الإنجليزي، وافقت على عرض البايرن، في إنتظار موافقة اللاعب على العرض المقدم لإتمام الصفقة.