بايرن يقصي البياسجي وميلان يحقّق تأهل تاريخي في رابطة الأبطال

أنهى فريق بايرن ميونيخ مباراته أمام فريقه باريس سان جيرمان بالفوز عليه بثنائية مقابل صفر في منافسة رابطة الأبطال.

وبهذا الفوز تأهل بايرن رسميا إلى الدور ربع النهائي من المنافسة، كما أقصى الأيقونة ميسي ورفقائه من المنافسة الأكثر تشويقا في العالم.

وسجّل الثنائية كل من تشوبو موتينغ و زميله غنابري، أين أبان الثنائي رفقة زملائهم قوة رهيبة في التعامل مع الكرة امام نادي العاصمة الفرنسية.

إلى جانب ذلك، حقق ميلان تأهل تاريخي إلى الدور المقبل عقب العودة بنقطة ثمينة من لندن امام توتنهام، بعد غياب لسنوات عن هذا الدور.

وكان الفريق الايطالي قد فاز بهدف مقابل صفر في المباراة الماضية.

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