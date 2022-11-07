بايرن يواجه البياسجي وريال مدريد ضد ليفربول في ثمن نهائي رابطة الأبطال

تم اليوم الإثنين، إسدال الستار عن قرعة الدور الثمن نهائي لدوري أبطال أوروبا، والتي ترتب عنها مواجهات في القمة.

وستجمع المباراة الأولى لدور الـ16، بين لايبزيغ ضد ،مانشستر سيتي وسيواجه كلوب بروج بنفيكا في المباراة الثانية.

وفي اللقاء الثالث، سيواجه ليفربول ضد ريال مدريد، وفي اللقاء الرابع لذات الدور، ميلان ضد توتنهام هوتسبير.

وفي المباراة الخامسة سيواجه إينتراخت فرانكفورت نابولي، وفي المباراة السادسة سيواجه بوريسيا دورتموند خصمه تشلسي.

وسيواجه في اللقاء في المباراة السابعة إنتر بورتو، وفي المباراة الثامنة، باريس سان جيرمان سيواجه بايرن ميونخ.

كما ستلعب مواجهات الذهاب بتاريخ 14، 15، 21 فيفري، على أن تكون مواجهات الإياب بتواريخ 7، 8، 14، و15 مارس 2023، وسيتم تحديدها لاحقا.