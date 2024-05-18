باير ليفركوزن أول ناد ألماني يتوّج باللقب من دون هزيمة

فاز باير ليفركوزن الألماني، مساء اليوم السبت، على ضيفه أوغسبورغ في الجولة 34 والأخيرة من “البوندسليغا”، ليصبح بذلك، أول فريق ألماني يتوج بالبطولة من دون أي هزيمة.

وبهذا الفوز حافظ ليفركوزن، الذي حسم لقب الدوري الألماني منذ شهر أفريل الماضي. على سجله خاليا الهزائم هذا الموسم للمباراة الـ51 على التوالي في كل المسابقات.

ويملك الفريق الألماني الذي يطمح للتتويج بـ “الثلاثية التاريخية” فرصة قائمة من أجل تعزيز رقمه الاستثنائي، والوصول إلى المباراة رقم 53 من دون هزيمة.

وهو الذي سيلعب نهائي “الأوروبا ليغ” أمام أتلانتا، هذا الأربعاء 22 ماي الجاري. قبل ملاقاة كايزرسلاوترن، بعدها بـ 3 أيام في نهائي كأس ألمانيا.