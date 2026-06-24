باير ليفركوزن يتمسك مازة

أكدت تقارير إعلامية ألمانية، أبرزها صحيفة BILD، أن نادي باير ليفركوزن لا ينوي التفريط في لاعبه الشاب إبراهيم مازة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، رغم الاهتمام المتزايد من عدة أندية أوروبية بارزة، وفي مقدمتها أتلتيكو مدريد الإسباني.

وبحسب نفس المصادر، فإن إدارة النادي الألماني تعتبر مازة أحد أبرز المواهب الصاعدة ضمن مشروع الفريق المستقبلي، وتضعه ضمن العناصر التي يُعوَّل عليها في السنوات المقبلة، ما يجعل فكرة رحيله غير مطروحة في الوقت الراهن.

ويأتي هذا التمسك في وقت ارتفعت فيه أسهم اللاعب بشكل ملحوظ، خاصة بعد تألقه اللافت مع المنتخب الجزائري في نهائيات كأس العالم، وهو ما ساهم في تعزيز قيمته الفنية والسوقية وجعله محط متابعة من كشّافي عدة أندية أوروبية كبرى.

كما أشارت التقارير إلى أن نادي أتلتيكو مدريد كان من بين أبرز المهتمين بضم اللاعب، إلى جانب أندية أخرى تتابع تطوره عن قرب، غير أن موقف ليفركوزن يبدو واضحًا بشأن الإبقاء عليه وعدم فتح باب المفاوضات في هذه المرحلة.

وترى إدارة النادي الألماني أن الاستقرار الفني للمجموعة أولوية، خصوصًا في ظل المشروع الرياضي الطموح الذي يعيشه الفريق، ما يجعل الحفاظ على المواهب الشابة مثل مازة جزءًا أساسيًا من خطته المستقبلية.