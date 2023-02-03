بايزيد:”مركزون على النهائي وسنشرف قميص المنتخب الوطني”

كشف مهاجم المنتخب الوطني، سفيان بايزيد، عن جاهزية الفريق الوطني لخوض مباراة نهائي الشان، غدا السبت، ضد السنغال.

وصرح مهاجم المنتخب الوطني سفيان بايزيد، اليوم الجمعة، في الندوة الصحفية بملعب نيلسون مانديلا، التي تسبق نهائي الشان:”مباراة نهائي الشان غدا السبت ضد منتخب السنغال ستكون صعبة”.

وأضاف بايازيد:”نحن من جهتنا حضرنا للمباراة على الجانب النفسي ومركزون للفوز في المباراة”

وتابع المتحدث:”الضغط سيكون هذا شيئ طبيعي ونحن اللاعبين سنحوله لشيئ إيجابي كوننا نمثل المنتخب الوطني وسندخل بكل قوة لتشريف قميص الخضر”.

وأردف سفيان بايزيد:”الأجواء بين اللاعبين عائلية، دخلنا في التربص التحضيري للشان، بالمركز التقني بسيدي موسى منذ شهر”.

وكشف ذات المتحدث:”نحن كعائلة الآن، خاصة وأن المدرب بوقرة الذي نعتبروه كأخ أكبر لنا، فقد تعلمنا معه الكثير من الأشياء”.