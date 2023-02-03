بايزيد:”منتخب السنغال قوي ونملك كل الإمكانيات للإطاحة به”

عبّر مهاجم المنتخب الوطني، سفيان بايزيد، عن ثقته في إمكانيات لاعبي المنتخب المحلي للإطاحة بالمنتخب السنغالي في نهائي الشان.

وصرح اللاعب سفيان بايزيد في الندوة الصحفية بقاعة المؤتمرات لملعب نيلسون مانديلا اليوم الجمعة:”نطبق تعليمات المدرب مجيد بوقرة”.

وأضاف مهاجم الخضر:” المنتخب السنغالي سبق أن واجهناه بملعب عنابة، فهو منتخب قوي أكاديمي ومنظم”.

وأوضح اللاعب سفيان بايزيد:”نملك الإمكانيات الفردية والجماعية وإنّ شاء الله نكون أفضل منهم والأكثر تركيزا سيحقق اللقب”.