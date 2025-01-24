بايزيد :”الأنصار ساهموا في فوزنا الكبير أمام سوسطارة “

قدم مهاجم مولودية الجزائر سفيان بايزيد شكره الكبير لأنصار مولودية الجزائر الذين كانوا حاضرين بملعب 5 جويلية و ساهموا في الفوز الكبير أمام الغريم إتحاد العاصمة.

وقال سفيان بايزيد في تصريح للتلفزيون العمومي عقب المباراة “الفرجة كانت في الميدان و بين الجماهير، في الشوط الأول كنا متخوفين بعض الشيء، و بعد النصائح التي قدمها المدرب لنا”.

كما أضاف صاحب الهدف الثالث في المباراة التي انتهت بالفوز بثلاثية نظيفة “باغتنا الفريق الخصم، وعرفنا كيفية إخراج الفريق الخصم من المباراة”.

وختم بايزيد “أشكر الجماهير على دعمنا ووقوفهم بجانبنا طيلة الأيام الماضية سواء في البطولة، أو حتى في المنافسة الإفريقية”.

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