بايزيد :”سنقول كلمتنا أمام كوت ديفوار بدعم من جمهورنا”

أكد مهاجم المنتخب الوطني للمحليين سفيان بايزيد جاهزيته لقيادة رفقائه للإطاجة بمنتخب كوت ديفوار في ربع نهائي الشان.

وقال بايزيد لـ “النهار” في المنطقة المختلطة بسيدي موسى “اليوم نقوم بالتحضير مثل العادة أمام منتخب كوت ديفوار، واوعون بالمسؤولية و حاليا نعرف كيفية التعامل مع الضغط، و الوضعية الحالية”.

كما أضاف بايزيد ” نقوم بعمل كبير على المستوى الهجومي مع المدرب بوقرة، الأفضل هو الفوز لا غير”

و اردف “جاهزون بهذه المباراة، لعبنا بملعب نيسلون مانديلا، و حاليا نعرف جيدا معالم ارضية الميدان”

وختم مهاجم الكتيبة الوطنية ” مع الجمهور الذي سيحضر بقوة سنقول كلمتنا”.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور[/caption]