بايزيد :”شباب بلوزداد فريق عريق والتتويج على حسابه سيكون صعبا”

اعترف لاعب مولودية الجزائر سفيان بايزيد بصعوبة مباراة النهائي التي ستجمعهم بالغريم شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية الأولمبي الجمعة القادم.

وقال سفيان بايزيد في تصريح لـ “النهار” عقب تدريبات اليوم الأربعاء “المباراة ستلعب على تفاصيل و لا تستطيع التكهن بمن هو الفائز بها على الورق”.

كما أضاف بايزيد “شباب بلوزداد فريق كبير و غني عن التعريف و الذي سيركز في المباراة جيدا هو الذي سيفوز بالنهائي”.

وختم اللاعب السابق لإتحاد خنشلة “أتمنى فقط أن تكون المباراة جيدة و تتطلع إلى مستوى الجمهور”.

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