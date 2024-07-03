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الرياضة

بايزيد :”شباب بلوزداد فريق عريق والتتويج على حسابه سيكون صعبا”

بقلم عزيز طالبي
بايزيد :”شباب بلوزداد فريق عريق والتتويج على حسابه سيكون صعبا”
بايزيد
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اعترف لاعب مولودية الجزائر سفيان بايزيد بصعوبة مباراة النهائي التي ستجمعهم بالغريم شباب بلوزداد بملعب 5 جويلية الأولمبي الجمعة القادم.

وقال سفيان بايزيد في تصريح لـ “النهار” عقب تدريبات اليوم الأربعاء “المباراة ستلعب على تفاصيل و لا تستطيع التكهن بمن هو الفائز بها على الورق”.

كما أضاف بايزيد “شباب بلوزداد فريق كبير و غني عن التعريف و الذي سيركز في المباراة جيدا هو الذي سيفوز بالنهائي”.

وختم اللاعب السابق لإتحاد خنشلة “أتمنى فقط أن تكون المباراة جيدة و تتطلع إلى مستوى الجمهور”.

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