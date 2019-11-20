“بايل” يَسخر من “ريال مدريد” و”بيريز” يُفكر في طرده !

صنع الويلزي “غاريث بايل” نجم “ريال مدريد” الحدث في مختلف وسائل الإعلام الإسبانية، التي نددت بما قام به.

حيث ظهر “بايل” وهو يحتفل مع منتخب بلاده بعد التأهل لـ “يورو 2020″، حاملا علم منتخب بلاده وجاء مكتوب فيه: “ويلز، الغولف، ريال مدريد” هذا هو الترتيب.

هذا الترتيب هو خاص بـ “أولويات” غاريث بايل الذي أكد أنه فقد الرغبة في اللعب مع “الملكي”.

وطالب “جوسيب بيدريرول” مقدم البرنامج الإسباني الشهير “الشيرينغيتو” من رئيس “ريال مدريد” طرد اللاعب الويلزي.

والجميع في الفريق الإسباني غاضب من تصرفات “بايل” في الفترة الأخيرة وهذه القطرة ستفيض الكأس وستدخله في دوامة مشاكل مع المدرب “زيزو”.