باي عبود: “إصابة فيغولي لن تحرمه من “الكان””

تحدث المكلف بالإعلان لدى الفاف، صالح باي عبود، عن وضعية الدولي الجزائري سفيان فيغولي، مؤكدا مشاركته في كأس أمم إفريقا.

وصرح صالح باي عبود، لتلفزيون “النهار”: “فيغولي يتواجد حاليا رفقة بقية زملائه في تربص الخضر الجاري بقطر”

كما أضاف: “صحيح أنه تعرض لاصابة، لكنها لن تحرمه من “الكان”، حيث أكدت الفحوصات التي أجراها “بأسبيطار”، عدم خطورة اصابته”.

وتابع صالح باي عبود: “حاليا يتواجد في مرحلة نقاهة وعلاج، وسيكون جاهزا مع بداية كأس أمم إفريقيا”.