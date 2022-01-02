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الرياضة

باي عبود: “إصابة فيغولي لن تحرمه من “الكان””

بقلم كريم.تيغرمت
باي عبود: “إصابة فيغولي لن تحرمه من “الكان””
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تحدث المكلف بالإعلان لدى الفاف، صالح باي عبود، عن وضعية الدولي الجزائري سفيان فيغولي، مؤكدا مشاركته في كأس أمم إفريقا.

وصرح صالح باي عبود، لتلفزيون “النهار”: “فيغولي يتواجد حاليا رفقة بقية زملائه في تربص الخضر الجاري بقطر”

كما أضاف: “صحيح أنه تعرض لاصابة، لكنها لن تحرمه من “الكان”، حيث أكدت الفحوصات التي أجراها “بأسبيطار”، عدم خطورة اصابته”.

وتابع صالح باي عبود: “حاليا يتواجد في مرحلة نقاهة وعلاج، وسيكون جاهزا مع بداية كأس أمم إفريقيا”.

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