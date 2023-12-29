باي عبود: “الفندق الذي سيقيم فيه الخضر بكوت ديفوار يشهد ترميمات كبيرة”

كشف المكلف بالإعلام لدى “الفاف”، صالح باي عبود، المكان الذي تم اختياره كمقر اقامة بعثة المنتخب الوطني خلال بكوت ديفوار، خلال نهائيات “كان 2023”.

وصرح عبود، في هذا الخصوص، للإذاعة الوطنية: “تم معاينة القرية الافريقية وتقييمها، قبل تقرير وضع المنتخب الوطني في فندق “la paix””.

كما أضاف: “تم حجز هذا الفندق الذي يتواجد على بعد 10 دقائق من الملعب، بالكامل لفائدة بعثة الخضر، من أجل ضمان راحة التعداد والطاقم الفني”.

وتابع صالح باي عبود: “الفندق يسهد حاليا ترمميات عديدة، تحسبا لاستقباله بعثة الخضر، على أن يكون في أتم جاهزيته يوم 10 جانفي”.