باي عبود: “بلماضي أبدى تمنياته في خوض الخضر مبارياتهم في ملاعب جديدة”

تحدث المكلف بالإعلام في المنتخب الوطني، صالح باي عبود، عن الملاعب الجزائرية الجديدة، التي تم تسليمها مؤخرا، بمناسبة الشان.

وصرح باي عبود، لتلفزيون “النهار”: “بلماضي تحدث في وقت سابق عن الملاعب الجديدة، وأبدى أمله خوض المنتخبات الوطنية مبارياتها مستقبلا في مثل هذه الملاعب”.

كما أضاف: “في الأشهر والسنوات القليلة المقبلة الجزائر ستكون لها ملاعب من الطراز العالي تسمح للكرة الجزائرية بالتطور”.

وتابع صالح باي عبود: “نحن نطمح لاحتضان كأس امم إفريقيا 2025، ولم لا تظاهرات رياضية أخرى مستقبلا”.