باي عبود: “ليس لدينا نية في خطف تنظيم “الكان” من أي بلد”
بقلم كريم تيغرمت
نفى صالح باي عبود، المكلف بالإعلام لدى الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، شائعات تعويض الجزائر لكوت كوت ديفوار في تنظيم “الكان”.
وصرح باي عبود، لتلفزيون “النهار”: “هذه مجرد اشاعات، ونحن كاتحاد جزائري لكرة القدم، نتعامل بالأمور الرسمية فقط”.
كما أضاف: “الكاف لحد الآن، لم تتحدث عن هذا الأمر، حتى الأمين العام للكاف فيرون، في زيارته الأخيرة للجزائر، لم يتحدث عن هذا الأمر”.
وأردف: “ربما هناك أطراف تسعى للضغط على كوت ديفوار، لكن الاتحاد الجزائري لا يملك نوايا لخطف أي دورة من بلد آخر”.
وتابع صالح باي عبود: “الاتحاد الجزائري لكرة القدم، يملك علاقات وطيدة مع كل الاتحادات الافريقية، ولا يسعى في مثل هذه الأمور”.
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