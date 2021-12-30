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الرياضة

باي عبود: “نسعى لضمان خوض وديتي غامبيا وغانا في موعدهما”

بقلم كريم.تيغرمت
باي عبود: “نسعى لضمان خوض وديتي غامبيا وغانا في موعدهما”
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تحدث المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، عن تربص الخضر الجاري بقطر، والمبارتين الوديتين المقبلتين أمام منتخبي غامبيا وغانا.

وصرح صالح باي عبود، لقناة “الكأس” القطرية: “الأجواء جيدة في تربص المنتخب الوطني الجاري حاليا بالدوحة”.

كما أضاف مسؤول الإعلام لدى “الفاف”: “اللاعبون جد محفزين بتواجدهم في هذا التربص مثلما تعودوا عليه دائما”.

وتابع صالح باي عبود: “رغم صعوبة الأوضاع الحالية، إلا أن المنظمين، والاتحاد الجزائري، يسعيان لضمان خوض المقابلتين التحضيريتين في موعدهما”.

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