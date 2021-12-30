باي عبود: “نسعى لضمان خوض وديتي غامبيا وغانا في موعدهما”

تحدث المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، عن تربص الخضر الجاري بقطر، والمبارتين الوديتين المقبلتين أمام منتخبي غامبيا وغانا.

وصرح صالح باي عبود، لقناة “الكأس” القطرية: “الأجواء جيدة في تربص المنتخب الوطني الجاري حاليا بالدوحة”.

كما أضاف مسؤول الإعلام لدى “الفاف”: “اللاعبون جد محفزين بتواجدهم في هذا التربص مثلما تعودوا عليه دائما”.

وتابع صالح باي عبود: “رغم صعوبة الأوضاع الحالية، إلا أن المنظمين، والاتحاد الجزائري، يسعيان لضمان خوض المقابلتين التحضيريتين في موعدهما”.