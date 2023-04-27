باي عبود: “ننتظر قرار الكاف لترسيم مكان خوض مباراتنا أمام أوغندا”

تحدث المكلف بالإعلام لدى “الفاف”، صالح باي عبود، عن المواجهة المقبلة للخضر، أمام اوغندا، والمكان المقرر خوضها فيه.

وصرح باي عبود، في هذا الخصوص لتلفزيون “النهار”: “الاتحاد الاوغندي كشف عن اختياره استقبال الخضر، بالكاميرون”.

كما أضاف: “نحن ننتظر القرار الرسمي من الكاف قبل 12 ماي المقبل، حول مكان خوض هذه المباراة”.

يذكر أن مباراة المنتخب الوطني، ونظيري الأوغندي، تدخل ضمن الجولة الخامسة من تصفيات كأس أمم إفريقيا.