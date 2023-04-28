باي عبود: “نية الترشح لاحتضان كان 2027 هو إجراء احتياطي”

تحدث المكلف بالإعلام لدى “الفاف”، صالح باي عبود، عن ابداء الجزائر نيتها في احتضان كأس أمم إفريقيا 2027.

وصرح باي عبود، للإذاعة الوطنية: “نية الترشح لاحتضان كان 2027 هي اجراء احتياطي من طرف الفاف”.

كما أضاف: “سنواصل الدفاع عن ملفانا في احتضان كان 2025، وفي حال لم يحالفنا الحظ في ذلك سنركز على ملف كان 2027”.

وجاء هذا التوضيح من المكلف بالإعلام لدى الفاف، صالح باي عبود، عقب بيان الكاف الذي أعلنت فيه ابداء الجزائر نيتها في احتضان كان 2027.