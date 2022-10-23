قناة النهار ببساطة / النفور من المدرسة بقلم قناة النهار نشر في 23 أكتوبر 2022 - 14:58 ببساطة شارك غرِّد أرسل 46 0 ببساطة / النفور من المدرسة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/WnXhe اقرأ أيضا صحة: مصلحة جراحة الشرايين والأوعية الدموية .. فضاء لأرقى صور التكافل العائلي قناة النهار 17 أكتوبر جريمة شنيعة تهز البليدة.. زوجة تقـتل "لوستها" وتدفنها باسطبل المنزل أخبار الجزائر 21 أكتوبر إسماعيل هنية يقلد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون وسام القدس الشريف قناة النهار 13 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يكشف المستور .. "مافيا العقار" في تاجنانت ولاية ميلة قناة النهار 09 أكتوبر ثقافة : أهل الفن .. عندما يرث الصغار تراث الكبار قناة النهار 08 أكتوبر منحة البطالة.. شروط جديدة وجدية أكبر قناة النهار 07 أكتوبر شاهد عميد جامع الجزائر يبكي في وفاة الشيخ ابو عبد السلام الجزائري قناة النهار 12 أكتوبر صريح جدا: هذه هي معايير إختيار الصديق الحقيقي عند الجزائريين .. قناة النهار 18 أكتوبر شاهد..آيفون 14 مقابل سيارة بسوق بوقرّة للسيارات قناة النهار 13 أكتوبر فورار : إستيراد 2 مليون ونص جرعة ضد الانفلونزا الموسمية قناة النهار 16 أكتوبر