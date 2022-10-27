قناة النهار ببساطة هاوليك الحل / دراسة شخصية الإنسان من خلال خطّه الكتابي بقلم قناة النهار نشر في 27 أكتوبر 2022 - 16:47 ببساطة شارك غرِّد أرسل 172 0 ببساطة هاوليك الحل / دراسة شخصية الإنسان من خلال خطّه الكتابي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EcPD7 اقرأ أيضا طالع هابط: فضيحة من العيار الثقيل بزرالدة في العاصمة بطلتها شركة كوسيدار قناة النهار 13 أكتوبر "حصريا..من داخل مصنع هيونداي بتيارت.. "النهار ترافق خطوات التصنيع خطوة بخطوة قناة النهار 27 أكتوبر محمود قندوز: المنتخب الوطني الحالي شفنا منو غير الشعارات والشعبوية قناة النهار 25 أكتوبر فلاحة : 2000 دج هي أسعار اللحوم الحمراء.. كيف السبيل لدعم هذه الشعبة ؟ قناة النهار 17 أكتوبر روبورتاج: الرادار.. السحب الفوري وغرامات تصل إلى 50 ألف دج قناة النهار 18 أكتوبر صريح جدا: هكذا يحتفل الجزائريون بالمولد النبوي الشريف .. قناة النهار 08 أكتوبر Mister X: يحيى طبيش عندوا بزاف مواهب يقدر يبينهم عكس المؤثرين الحاليين قناة النهار 20 أكتوبر الوزير الأول: الشراكة بيننا وفرنسا لا يجب أن تصطدم بصعوبات كالتأشيرات والخارطة الأمنية قناة النهار 10 أكتوبر الطارف / الأسرة الثورية تحيي الذكرى العاشرة لوفـ ـاة الرئيس الشاذلي بن جديد قناة النهار 07 أكتوبر سطيف : إستقرار أسعار حديد البناء.. مشاريع ومنازل مؤجلة قناة النهار 19 أكتوبر