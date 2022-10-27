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قناة النهار

ببساطة هاوليك الحل / دراسة شخصية الإنسان من خلال خطّه الكتابي

بقلم قناة النهار
ببساطة هاوليك الحل / دراسة شخصية الإنسان من خلال خطّه الكتابي
ببساطة
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ببساطة هاوليك الحل / دراسة شخصية الإنسان من خلال خطّه الكتابي

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رابط دائم : https://nhar.tv/EcPD7
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