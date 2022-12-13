قناة النهار ببساطة هاوليك الحل : علاش تعاود تصرالي هاذي الحاجة في كل مرة؟ بقلم قناة النهار نشر في 13 ديسمبر 2022 - 10:06 شارك غرِّد أرسل 74 0 ببساطة هاوليك الحل : علاش تعاود تصرالي هاذي الحاجة في كل مرة؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/J2dYL اقرأ أيضا زين عامر: على رئيس الإتحادية الجزائرية جهيد زفيزف الردّ على صامويل إيتو بلهجة قوية قناة النهار 06 ديسمبر زين عامر: المنتخبات العربية والإفريقية هدفها بلوغ الدور الثاني وفقط قناة النهار 30 نوفمبر التوقيع على جملة من مذكّرات التفاهم والإتفاقيات الثنائية قناة النهار 04 ديسمبر مومن آيت قاسي: المنتخب التونسي لديه نقص رهيب في الجانب الهجومي ومجمل اللعبين لا يشاركون في الهجوم قناة النهار 26 نوفمبر هذه هي مخاطر الإستعمال المفرط للمضادات الحيوية بدون وصفات طبية قناة النهار 09 ديسمبر نهاية المعاناة بـ 5 بلديات بعد ربطها بشبكة الغاز الطبيعي بالمدية قناة النهار 12 ديسمبر CRAAG : لاداعي للخوف..نشاط زلزالي عادي مس الجزائر قناة النهار 07 ديسمبر "طالع هابط: الشيخ النوي.. حي "الڨرڨور" بالطارف.. "شويا شتاء تفـضـ ـح سياسة البريكولاج قناة النهار 04 ديسمبر السعيد شنقريحة ينصّب اللواء محمد الطيب براكاني قائدا جديدا للناحية العسكرية الثانية بوهران قناة النهار 05 ديسمبر وهران/ زخات مطر تُغرق طرقات ومؤسسات تربوية وأراضي فلاحية ببلدية حاسي بونيف قناة النهار 03 ديسمبر