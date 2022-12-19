قناة النهار ببساطة هاوليك الحل : كيف يحدث المرض النفسي ؟ بقلم قناة النهار نشر في 19 ديسمبر 2022 - 12:36 شارك غرِّد أرسل 126 0 ببساطة هاوليك الحل : كيف يحدث المرض النفسي ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/MjajL اقرأ أيضا زين عامر: المنتخب الفرنسي قوي جدا ومبابي أبهرني قناة النهار 04 ديسمبر طالع هابط: مشاهد جد مؤثرة.. إبن ينفخ في وجه والدته اثناء طواف الكعبة للترويح عليها قناة النهار 15 ديسمبر زين عامر: المنتخب الفرنسي لم يلعب بتشكيلته الكاملة والمنتخب المغربي قدم كل شيء قناة النهار 14 ديسمبر إقبال كبير على حجز التأشيرات والوجهة الأوروبية الأكثر طلبا قناة النهار 11 ديسمبر العاصمة: وفد إفريقي لمدراء الحماية المدنية في زيارة لمقر الوحدة الوطنية للتدريب والتدخل قناة النهار 09 ديسمبر ..هل يتعرف الجزائري على مشاهير الإنستغرام قناة النهار 15 ديسمبر دلال خير: طفل مصاب بالصمم يحتاج إلى عملية زراعة قوقعة وعائلته تعاني الفقر والحرمان قناة النهار 02 ديسمبر CRAAG : لاداعي للخوف..نشاط زلزالي عادي مس الجزائر قناة النهار 07 ديسمبر بيرنارد ديشون.. قصّة فرنسي أحبّ الجزائر وعشق تاريخها قناة النهار 02 ديسمبر ملك الأردن يترحم على أرواح الشهداء ويزور متحف المجاهد قناة النهار 04 ديسمبر