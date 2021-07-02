بتأكيد إيطالي.. أوناس سيكون نجم نابولي الموسم القادم

أكد المدير الرياضي لنادي كروتوني، جيوسيبي أورسينو، بأن الدولي الجزائري، آدم أوناس، سيكون نجم نابولي بداية من الموسم القادم، بشرط أن يتحصل على الدعم اللازم، من أجل التعبير عن مؤهلاته مع كبير الجنوب الإيطالي.

وتحدث الرجل القوي في الفريق الساقط للقسم الثاني لأحد الإذاعات المحلية قائلا :”أوناس أفضل من جميع اللاعبين الناشطين في نفس منصبه في صفوف نابولي، وبالتالي فإنه سيلعب أساسيا بكل سهولة”.

وأضاف في سياق مُتصل :”يجب على سباليتي أن يمنحه الفُرصة بشكل مُباشر، ويسمح له بتفجير موهبته، لأنه سيكون بمثابة إضافة كبيرة للبيرتينوبي بكل تأكيد”.