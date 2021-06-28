بتبليغ من المواطنين.. إيداع عناصر من “الماك” الحبس وهذه التهم المنسوبة إليهم

أعلم وكيل الجمهورية لدى محكمة ذراع الميزان، أنه خلال شهر أفريل تقدم حوالي 64 مواطنا من سكان قرية آيت عبد المومن. بلدية تيزي نثلاثة بشكوى أمام فرقة الدرك الوطني بواضية ضد مجموعة من الأشخاص ينتمون إلى حركة الماك الإرهابية.

وقام هؤلاء بالإساءة إلى الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وتدنيس المصحف الشريف. وسب الدين والدولة والتهديد بقتل إمام المسجد وحرق بيت الله والإساءة والقذف في حق المصليات من نساء القرية. والتهديد بتصفية المصلين عن طريق صفحة الفيسبوك ماسينيسا آيت عبد المومن.

ولحسن سير التحقيق الابتدائي، تم تكليف فصيلة الابحاث للدرك الوطني بتيزي وزو. بموجب تعليمة نيابية لمواصلة التحقيق الابتدائي في الوقائع. وبمعاينة الصفحة المذكورة تبين ارتباطها المباشر بحركة الماك الارهابية. من خلال الصور والخطابات الداعية للمساس بالوحدة الوطنية. والاساءة الى الرسول الكريم والدين الاسلامي والدعوة الى العنف من خلال بث صور لأشخاص ملثمين وأسلحة نارية.

وتوصلت تحريات الضبطية القضائية أيضا الى تحديد هوية 4 أشخاص يتولون تسيير الصفحة. وهم كل من ع.خ.ب، ز.م، ع.خ.ر، ع.خ.خ، منهم من ينشط داخحل الوطن. ومنهم من ينشط خارج الوطن. علما أن هؤلاء الأشخاص هم من نشطاء حركتي الماك وأكال الارهابيتين. وبتفتيش مساكن الأشخاص السالف ذكرهم، تمكنت الضبطية القضائية من استرجاع أجهزة إعلام آلي وهواتف.