بتجاوزه “السيسكاوة”.. نجم بن عكنون يحقق الفوز الخامس هذا الموسم

تمكن نادي نجم بن عكنون، اليوم السبت، من تحقيق الفوز الخامس له هذا الموسم في الرابطة المحترفة، بتجاوزه اتحاد خنشلة.

برسم الجولة الثانية والعشرين من فعاليات الرابطة المحترفة، وبنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين.

ورفع النجم رصيده للنقطة 23 بالمركز 14 في سلم الترتيب وموسعا الفارق عن الملاحق مولودية وهران لأربع نقاط مؤقتا، والذي يمتلك مواجهة مؤجلة أمام إتحاد العاصمة ستبرمج لاحقا.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد اتحاد خنشلة، في النقطة 28 في المركز العاشر من ترتيب البطولة المحترفة.