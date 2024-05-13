بتحويل مركبات محل شبهة من ولايات مجاورة.. الايقاع بشبكة إجرامية مختصة في تبييض الاموال بوهران

تمكنت عناصر من فرقة مكافحة الجرائم الكبرى بأمن وهران من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في تبيض الأموال وتحويل الممتلكات تم خلالها توقيف شخصين واسترجاع 22 مركبة.

العملية النوعية تمت استغلالا للمعلومات المحصل عليها ميدانيا من قبل عناصر الفرقة حول نشاط الشبكة مفادها قيام المشتبه فيهما بنقل عدة مركبات من احدى الولايات المجاورة إلى مدينة وهران محل شبهة في مصدرها قصد إخفاء وتمويه حقيقتها.

التحريات المعمقة كشفت أنها عائدات إجرامية ناتجة عن تبييض الأموال حيث وبعد استيفاء كافة الإجراءات القانونية مع وكيل الجمهورية لدى محكمة فلاوسن واستصدار إذن بالتفتيش والتوقيف وتمديد الاختصاص تم توقيف شخصين متورطين وإسترجاع 22 مركبة ومبلغ مالي من العائدات الإجرامية قدره 10 ملايين.