بتر قدم ممثل مصري بعد إصابته خلال التصوير

تعرض الممثل المصري، شريف دسوقي، لحادث خلال تصوير أحد أفلامه نهاية العام الماضي، مما اضطر الأطباء لبتر قدمه.

وأجرى الفنان، عملية جراحية مساء أمس الإثنين، أسفرت عن بتر قدمه.

وأعلنت عن الخبر، الممثلة المصرية بدرية طلبة، زميلة الفنان، على صفحتها بأحد مواقع التواصل الإجتماعي.

بينما طمأن دسوقي متابعيه، فجر اليوم الثلاثاء، على حالته الصحية، بعد إجرائه للعملية الجراحية.

وكتب الفنان على حسابه بفايسبوك: “قدر الله وما شاء فعل الحمد الله على كل شيء”.

وكان شريف دسوقي، قد تعرض لحادث نهاية العام الماضي، خلال كواليس أحد مشاهد فيلم “وقفة رجالة” وتدهورت حالته الصحية مع الوقت.

وكان الفنان، يتردد على المستشفيات من آن لآخر، بشأن علاج قدمه، حتى نصحه أحد الأطباء بوضعها في مياه البحر، إذ كان يسافر إلى الإسكندرية ويقضي بعض الوقت داخل المياه هناك.

https://www.facebook.com/SherefDesokyOfficial/posts/321584342889122