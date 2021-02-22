بتسجيله مُجددا.. عبيد يقود النصر لنهائي كأس رئيس الإمارات

قاد النجم الدولي الجزائري مهدي عبيد أمسية اليوم الإثنين فريقه “النصر” المُلقب بالعميد لبلوغ نهائي كأس رئيس الإمارات.

حيث ضرب النصر موعدا مع شباب الأهلي في النهائي بعد فوزه على الشارقة (3-0) على ملعب راشد بدبي في الدور قبل النهائي للبطولة.

مهدي عبيد كان وراء الهدف الثاني للنصر في الدقيقة 43 بعد هجمة سريعة ومرور من الجانب الأيسر، وعرضية أرضية من زميله ريان مينديز.

ويُعتبر هذا الهدف الثاني لمهدي عبيد منذ التحاقه بفريقه الجديد حيث سبق له التسجيل في الدوري الإماراتي.