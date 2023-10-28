بتصريحات نارية.. أردوغان يمسح بالصهاينة والغرب الأرض !

مسح، الرئيس التركي، رجب الطيب أردوغان، الأرض بالكيان الصهيوني والغرب ممن يدعمونه في عدوانه الهمجي.

وقال أردوغان، إن “العالم يرى كل هذه الحقائق، وحتى الأمين العام للأمم المتحدة تكلم ولكن لا يسمعون، لقد أصبحوا صما عميا”. موجها الكلام للغرب مردفا “هل تريدون حرب هلال وصليب مجددا؟ إن كنتم تسعون لذلك فاعلموا أن هذه الأمة لم تمت”. “كم من الأطفال والنساء والمسنين يجب أن يموتوا لكي تعلنوا وقف إطلاق النار؟ دفتر خطايا الغرب تجاوز مجددا حدود اللعبة كثيرا”.

كما أشار أردوغان، إلى أن الأصحاب الحقيقيون للعبة التي تدور في المنطقة هم الذين يرعون التصرفات المتعجرفة للإدارة الإسرائيلية. و”لأن تل أبيب لا يمكن أن تتخذ خطوات رغمًا عن هؤلاء”. قائلا “الغرب هو أكبر مسؤول عن المذبحة في غزة”. مضيفا “الذين ذرفوا دموع التماسيح من أجل المدنيين الذين قتلوا في الحرب الأوكرانية الروسية بالأمس، يشاهدون بصمت مقتل الآلاف من الأطفال الأبرياء في غزة اليوم”. “الساسة والإعلام في الغرب مستنفرون لشرعنة المجازر بحق الأطفال والنساء والأبرياء في غزة، وإسرائيل ترتكب بشكل واضح جرائم حرب”.

وأضاف الرئيس التركي، خلال مشاركته في مليونية نصرة غزة، أن “الجميع يعلم أن إسرائيل ليست سوى بيدق في المنطقة سيتم التضحية به عندما يحين الوقت”. قائلا “إسرائيل سنعلن للعالم برمته أنك مجرمة حرب ونعمل على ذلك”. “ما يحدث في غزة ليس دفاعا (عن النفس) بل مجزرة واضحة ودنيئة”. “إنهم يسعون للقضاء على سكان غزة بشكل جماعي عن طريق التجويع والعطش وتدمير خدماتهم الصحية”.