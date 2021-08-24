بتعديل توقيت الحجر المنزلي.. صلاتي المغرب والعشاء جماعة ابتداء من يوم غد

أعلنت مديرية الشؤون الدينية لولاية وهران، عن إقامة صلاتي المغرب والعشاء جماعة ابتداء من يوم الغد الأربعاء 25 أوت. وأضافت المديرية، أن صلاة الصبح تبقى معلقة لوقوعها في الحجر الصحي ساري المفعول والاكتفاء بالآذان بصيغة “الصلاة في بيوتكم” مرتين.

ودعت المديرية إلى ضرورة الالتزام بالبرتوكول الصحي الخاص بالمساجد بصفة دائمة. وجاء بيان المديرية بعد تعديل توقيت الحجر النزل من الساعة العاشرة ليلا الى غاية السادسة صباحا.

وبناء على ما جاء، فإن صلاة العشاء تصلى جماعة في الولايات التي مسها الحجر المنزلي والتي يرفع فيها الآذان قبل العاشرة ليلا.