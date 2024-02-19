بتعليمات من رئيس الجمهورية.. الجزائر تشارك بمحكمة العدل الدولية في جلسات الاستماع حول غزة

تشارك الجزائر في الجلسات العلنية لمحكمة العدل الدولية المخصصة للإستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المرتبة عن سياسات وممارسات الاحتلال الصهيوني في الأراضي الفلسطينية.

وتأتي هذه المشاركة بناءً على تعليمات الرئيس تبون، حيث من المنتظر أن تقدم عرضها الشفهي غدا الثلاثاء.

وحسب بيان لسفارة الجزائر بلاهاي بأن مشاركة الجزائر ستكون من خلال فريق قانوني تم تكوينه بناء على تعليمات رئيس الجمهورية، وبإشراف وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف.

وأضاف البيان أنه من المنتظر ان تلقي الجزائر عرضها الشفهي غدا الثلاثاء

وكانت الجزائر قد قدمت عرضا كتابيا وملاحظات حول العروض الكتابية لدول أخرى تماشيا مع مختلف الإجراءات التي أعلنت عنها المحكمة بهذا الخصوص.

وللإشارة إلى أن الفريق القانوني الجزائري متكون من بروفيسور القانون الدولي وعضو لجنة القانون الدولي التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، السيد أحمد لعرابا، و الخبيرة في مسائل حقوق الإنسان ونائبة رئيس اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان و الشعوب، السيدة مايا ساحلي فاضل.

وافتتحت في وقت سابق اليوم بمحكمة العدل الدولية بلاهاي الجلسات العلنية المخصصة للاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري حول التبعات القانونية المترتبة عن سياسات وممارسات الكيان الصهيوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وذلك في إطار الاستجابة لطلب الجمعية العامة للأمم المتحدة بإصدار رأي استشاري في هذا الشأن.