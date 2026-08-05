بتكليف من الرئيس.. الوزير الأول يضع مصنع إنتاج صفائح الفرامل بالرغاية حيز الخدمة

أشرف الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الأربعاء، وبتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على مراسم وضع مصنع إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها. الكائن ببلدية الرغاية، ولاية الجزائر العاصمة، حيز الخدمة.

ويأتي تدشين هذه الوحدة الصناعية تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، الرامية إلى تثمين الأملاك المسترجعة في إطار القضايا المتعلقة بالفساد. وإعادة إدماجها ضمن الدورة الإقتصادية الوطنية، وتحويلها إلى مشاريع إنتاجية ذات مردودية اقتصادية. بما يساهم في خلق القيمة المضافة، واستحداث مناصب الشغل، ودعم الاستثمار الوطني.

وتعد هذه المنشأة الصناعية، التابعة لشركة الصيانة للشرق، فرع المجمع الصناعي لإسمنت الجزائر (GICA). مكسبا هاما في مجال الصناعات الميكانيكية، بالنظر إلى تخصصها في إنتاج صفائح الفرامل وملحقاتها الموجهة للسيارات. والشاحنات، وفق المعايير التقنية المعتمدة.

ومن شأن هذا المصنع أن يعزز قدرات الإنتاج الوطني، وتساهم في تلبية احتياجات السوق المحلية. وتقليص فاتورة الاستيراد، فضلًا عن فتح آفاق تصديرية نحو الأسواق الخارجية.

كما يجسد هذا المشروع الصناعي الهام حرص السلطات العمومية على ترقية النسيج الصناعي الوطني. وتثمين القدرات الإنتاجية، وتعزيز السيادة الاقتصادية من خلال دعم الإنتاج المحلي وتشجيع الاستثمار في القطاعات ذات القيمة المضافة.

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