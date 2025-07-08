بتكليف من الرئيس تبون..العرباوي يتوجه إلى اليابان

يتوجه، الوزير الأول نذير العرباوي، إلى مدينة أوساكا اليابانية، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفاد بيان الوزارة الأولى، أن العرباوي سيشرف على اليوم الوطني ضمن فعاليات المعرض العالمي “اكسبو أوساكا 2025”. والذي يحمل شعار “تصميم مجتمع المستقبل من أجل حياتنا”.

وأوضح ذات المصدر أن الوزير الأول سيكون مرفوقا بكل من وزير الثقافة والفنون، زهير بللو. و وزيرة السياحة والصناعة التقليدية، حورية مداحي.

وتأتي مشاركة الجزائر في هذه التظاهرة العالمية، “بالتنسيق مع المحافظ العام لمشاركة الجزائر في المعرض. وبمساهمة فعالة من عدة قطاعات وزارية ومؤسسات وطنية. إلى جانب مشاركة فنية وثقافية تهدف إلى إبراز العمق الحضاري والثقافي للجزائر والاطلاع على مؤهلاتها الاقتصادية. بالإضافة إلى فرص الاستثمار التي توفرها. وذلك من خلال جناح يحمل اسم “أنوار الجزائر”، وفقا لذات البيان.

ويعد معرض أوساكا 2025 من أبرز التظاهرات العالمية، حيث يستقطب أكثر من 28 مليون زائر ومشارك من مختلف دول العالم.