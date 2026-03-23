بتكليف من الرئيس تبون.. الوزير الأول على رأس وفد وزاري في زيارة إلى النيجر

حلّ الوزير الأول، سيفي غريّب، اليوم الإثنين بجمهورية النيجر، في زيارة رسمية على رأس وفد وزاري رفيع المستوى وبتكليف من رئيس الجمهورية. وذلك في إطار انعقاد الدورة الثانية للجنة المشتركة الكبرى “الجزائرية - النيجرية” للتعاون.

وكان في استقبال الوزير الأول لدى وصوله إلى مطار نيامي الدولي، الوزير الأول لجمهورية النيجر، علي لمين زين مهمان. حيث تندرج هذه الزيارة في سياق تعزيز علاقات الأخوة والتعاون بين البلدين. وتشكّل مناسبة لتكثيف التشاور السياسي الثنائي على أعلى المستويات. وتوطيد الشراكة الإستراتيجية بما يخدم أهداف التكامل الإقليمي والقاري.

كما تعكس حرص الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على ترسيخ دورها كفاعل محوري في دعم مسار الاندماج الإفريقي. إستنادا إلى رصيدها التاريخي في نصرة قضايا القارة وتعزيز التضامن بين شعوبها.

ومن المنتظر أن تساهم هذه الزيارة في إعطاء دفع جديد للتعاون الثنائي متعدد الأبعاد، لاسيما من خلال تسريع وتيرة تنفيذ المشاريع الإستراتيجية المشتركة ذات البعد الإقليمي. على غرار الطريق العابر للصحراء، ومشروع الربط بالألياف البصرية، ومشروع أنبوب الغاز العابر للصحراء. إلى جانب تعزيز الشراكة في مجالات الأمن ،الطاقة، خاصة المحروقات والطاقات المتجددة.

كما تشمل أجندة الزيارة توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية أخرى، من بينها المالية ،الفلاحة، الصناعة ، الصناعة الصيدلانية. بالإضافة كذلك إلى الصحة ،البنية التحتية، التعليم العالي والتكوين المهني حيث يرتقب التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم. التي من شأنها الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى مستويات أرحب. كما سيتم تنظيم منتدى أعمال “جزائري–نيجري” بمشاركة واسعة لفاعلين اقتصاديين من القطاعين العام والخاص، بهدف استكشاف فرص الاستثمار وتعزيز الشراكات الاقتصادية الثنائية.

وتجدد هذه الزيارة التأكيد على عمق ومتانة العلاقات التي تجمع الجزائر وجمهورية النيجر، القائمة على مبادئ حسن الجوار والتضامن، في ظل إرادة مشتركة لقيادتي البلدين لإرساء ديناميكية تعاون متجددة.

