بتكليف من الرئيس تبون.. الوزير الأول يحل ببجاية

حل الوزير الأول سيفي غريب، اليوم الثلاثاء، بزيارة عمل إلى بجاية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث سيشرف على مراسم إطلاق أشغال مشروع استغلال وتثمين منجم الزنك والرصاص الواقع بين بلديتي أميزور وتالة حمزة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تنفيذ الاستراتيجية التي أقرّها رئيس الجمهورية والرامية إلى جعل قطاع المناجم رافداً استراتيجياً للتنمية الاقتصادية المستدامة. من خلال تقليص الاعتماد على المحروقات وتعزيز تنويع الاقتصاد الوطني.

كما يُعدّ المشروع خطوةً محورية في مسار إحياء النشاط المنجمي وتعزيز السيادة الصناعية.

ويرافق الوزير الأول خلال هذه الزيارة كلٌّ من وزير الدولة ووزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب. ووزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل سعيد سعيود. ووزير الطاقة والطاقات المتجددة مراد عجال، إضافة إلى وزير الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية عبد القادر جلاوي.