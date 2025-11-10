بتكليف من الرئيس تبون.. بوغالي يستقبل الرئيس الصومالي

استقبل رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، رئيسَ جمهورية الصومال الفيدرالية، حسن شيخ محمود، الذي حلّ بمطار الجزائر الدولي، اليوم الاثنين 10 نوفمبر 2025 ، في زيارة رسمية.

وكان بوغالي مرفوقًا، خلال هذا الاستقبال، بعدد من أعضاء الحكومة والإطارات السامية في الدولة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز علاقات الأخوّة والتعاون بين الجزائر وجمهورية الصومال الفيدرالية، والارتقاء بها إلى مستويات أعلى، بما يعكس متانة الروابط التاريخية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين، وحرص قيادتيهما على توسيع مجالات الشراكة والتنسيق في القضايا ذات الاهتمام المشترك.