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بتكليف من الرئيس تبون.. بوغالي يشارك في تشييع الرئيس الناميبي

بقلم نادية بن طاهر
بتكليف من الرئيس تبون.. بوغالي يشارك في تشييع الرئيس الناميبي
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غادر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى عاصمة جمهورية ناميبيا “ويندهوك” للمشاركة في مراسم تشييع الرئيس الناميبي.

وجاء في بيان للمجلس الشعبي الوطني: “بتكليف من السيد عبدالمجيد تبون، رئيس الجمهورية. غادر السيد ابراهيم بوغالي، رئيس المجلس الشعبي الوطني، اليوم الجمعة 23 فيفري 2024 الجزائر. متوجها الى عاصمة جمهورية ناميبيا “ويندهوك”. للمشاركة في مراسم تشييع جنازة الرئيس الناميبي هاج جينغوب”.

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