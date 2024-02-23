بتكليف من الرئيس تبون.. عرباوي في زيارة عمل إلى تيميمون

يشرع الوزير الأول نذير العرباوي يوم غد السبت، في زيارة عمل إلى تيميمون للإشراف على إحياء الذكرى المزدوجة المخلدة لتأسيس الاتحاد العام للعمال الجزائريين وتأميم المحروقات، المصادفة لـ 24 فيفري.

وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان لمصالح الوزير الأول، فإن الوزير الأول سيكون مرفوقا بكل من وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الطاقة و المناجم ووزيـر العمـل والتشغيـل والضمـان الاجتماعي، والامين العام للاتحاد العام للعمال الجزائريين.