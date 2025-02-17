بتكليف من الرئيس تبون ..عطاف في زيارة رسمية إلى جمهورية موزمبيق

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف. اليوم بمابوتو، في زيارة رسمية إلى جمهورية. موزمبيق الشقيقة، وهذا بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

تندرج هذه الزيارة في إطار الجهود المُشتركة الرامية إلى إضفاء المزيد. من الزخم والحركية على علاقات الصداقة والتضامن التاريخية بين الجزائر وموزمبيق.

ومن المُنتظر أن يُستقبل الوزير أحمد عطاف، خلال تواجده بمابوتو. من قبل رئيس جمهورية موزمبيق. دانيال فرانسيسكو شابو. كما سيعقد جلسة عمل مع نظيرته الموزمبيقية السيدة ماريا مانويلا دوس.