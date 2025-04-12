 بتكليف من الرئيس تبون.. عطاف في زيارة رسمية إلى أديس أبابا

بتكليف من رئيس الجمهورية ،حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا في زيارة رسمية إلى جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية الشقيقة.

وتندرج هذه الزيارة في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين الجزائر وإثيوبيا، حيث من المقرر أن يترأس الوزير أحمد عطاف، يوم غد، مناصفة مع نظيره الإثيوبي السيد جيديون تيموثيوس، أشغال الدورة الخامسة للجنة المشتركة الجزائرية-الإثيوبية.

وستشكل هذه الدورة محطة هامة لتقييم شامل لمختلف محاور التعاون الثنائي بين البلدين، كما ستكون فرصة لإثراء الإطار القانوني المنظم للعلاقات الجزائرية-الإثيوبية، وتحديد أهداف وأنشطة تعاون جديدة في مجالات وقطاعات ذات أولوية للطرفين.

وفي سياق متصل، سيشارك الوزير عطاف، يوم الثلاثاء، بمقر الاتحاد الإفريقي في أديس أبابا، في أشغال الدورة غير العادية الرابعة والعشرين للمجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي. وتهدف هذه الدورة إلى استكمال الانتخابات المتعلقة بالمقاعد والمناصب الشاغرة داخل أجهزة المنظمة القارية.

وتؤكد هذه الزيارة الديناميكية الدبلوماسية التي تنتهجها الجزائر في إفريقيا، والتزامها الراسخ بتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وخدمة قضايا القارة في مختلف المحافل الإقليمية والدولية.