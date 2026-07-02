بتكليف من الرئيس تبون.. عطاف يحل بالبنين

حلّ وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم الخميس 2 جويلية 2026 بكوتونو، في زيارة رسمية إلى جمهورية بنين الشقيقة، بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان للوزارة، سيجري وزير الدولة خلال هذه الزيارة محادثات مع نظيرته البنينية، كورين أموري برونيه، لبحث واقع التعاون الثنائي وسبل تعزيز أواصر الأخوة والتضامن بين البلدين، إلى جانب مناقشة مختلف القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك.