بتكليف من الرئيس تبون.. عطاف يحل بالعاصمة الإيرانية طهران

حلَّ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم، بطهران، عاصمة الجمهورية الإسلامية الإيرانية، في زيارة عمل بتكليف من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن هذه الزيارة تندرج في إطار تجسيد توجيهات قائدي البلدين الشقيقين، الرئيس عبد المجيد وأخيه الرئيس ابراهيم رئيسي، اللذين تحدوهما إرادة مشتركة وعزيمة متبادلة لتعزيز علاقات التعاون والشراكة الجزائرية-الإيرانية وترسيخ تقاليد التشاور البيني والتنسيق السياسي حول القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وخلال هذه الزيارة، من المنتظر أن يجري الوزير أحمد عطاف محادثات ثنائية مع نظيره الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، وأن يتم استقباله من قبل السلطات العليا الإيرانية.

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