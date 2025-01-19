بتكليف من الرئيس تبون.. عطاف يحل بنيويورك

حلّ وزير الدولة، وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج والشؤون الإفريقية، أحمد عطاف، اليوم بمدينة نيويورك الأمريكية.

وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للإشراف على مجموعة من الاجتماعات والأنشطة التي تندرج في إطار رئاسة الجزائر الدورية لمجلس الأمن الأممي خلال شهر جانفي الحالي.

وحسب بيان الوزارة، فإن وزير الدولة سيترأس بهذه المناسبة، الاجتماعات رفيعة المستوى التي بادرت الجزائر ببرمجتها على مستوى مجلس الأمن بغية تسليط الضوء على أبرز القضايا التي تشغل العالم العربي والقارة الإفريقية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بمستجدات القضية الفلسطينية ومكافحة ظاهرة الإرهاب في إفريقيا، وكذا التعاون بين منظمة الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية.

وعشية تنظيم هذه الأنشطة رفيعة المستوى، ترأس الوزير أحمد عطاف اجتماعا تنسيقيا بمقر البعثة الدائمة للجزائر لدى منظمة الأمم المتحدة، بحضور الممثل الدائم للجزائر، السفير عمار بن جامع، وأعضاء البعثة الدبلوماسية الجزائرية بنيويورك. يضيف البيان.

وخلال تواجده بنيويورك، سيجري وزير الدولة محادثات مع المسؤولين الأمميين، وعلى رأسهم الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، كما سيلتقي بعدد من نظرائه من الدول الشقيقة والصديقة المدعوة للمشاركة في أشغال الاجتماعات سالفة الذكر.