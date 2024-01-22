بتكليف من الرئيس تبون.. عطاف يحل بنيويورك للمشاركة في اجتماع لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية

حل وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، أحمد عطاف، عشية اليوم بنيويورك، للمشاركة، يوم الغد 23 جانفي، في اجتماعٍ رفيع المستوى لمجلس الأمن حول القضية الفلسطينية. وذلك بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وحسب بيان وزارة الشؤون الخارجية، فإن انعقاد هذا الاجتماع، الذي تشارك فيه الجزائر باعتبارها العضو العربي الوحيد بمجلس الأمن، يندرج في إطار الجهود والمساعي الرامية إلى تكثيف الضغط من أجل الوصول إلى إقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وردع العدوان الإسرائيلي، ورفع القيود التي يفرضها هذا الأخير على جهود الإغاثة الانسانية.

وعلى هامش مشاركته في أشغال هذا الاجتماع، سيعقد الوزير لقاءات ثنائية مع نظرائه من ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن وكذا مع عدد من ممثلي الدول العربية الشقيقة. يضيف المصدر نفسه.